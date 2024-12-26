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Президента Южной Кореи в третий раз вызвали на допрос

Президента Южной Кореи в третий раз вызвали на допрос Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в третий раз вызвало президента Юн Сок Ёля на допрос. Его ждут 29 декабря в связи с делом о мятеже из-за введения военного положения 3-4 декабря.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 14:58
Президента Южной Кореи в третий раз вызвали на допрос

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в третий раз вызвало президента Юн Сок Ёля на допрос. Его ждут 29 декабря в связи с делом о мятеже из-за введения военного положения 3-4 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении.

Встреча снова планируется в 10:00 в офисе CIO. Повестку отправили 26 декабря заказным письмом и по электронной почте в секретариат президента, другие отделы его администрации и в резиденцию главы государства.

Согласно юридической практике, третья повестка считается последней перед подачей заявления на ордер на арест президента. Юн Сок Ёль не явился по повесткам на предыдущие два допроса в управлении и еще на один в прокуратуре. В то же время накануне представитель управления сообщил местным изданиям о том, что до подачи заявки на ордер на арест "еще очень далеко".

Агентство Yonhap высказало предположение, что антикоррупционный орган снизил темпы процессуальных действий, поскольку в случае задержания президента "расследование нужно будет закончить примерно за 10 дней".

Юн Сок Ёль подозревается в организации восстания в качестве лидера заговорщиков. Управление также объясняет свое право на расследование мятежа тем, что он связан с превышением полномочий, а также тем фактом, что его полномочия базируются на юридических нормах более высокого порядка.

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