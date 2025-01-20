О нас

Президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру Задержанный президент Юн Сок Ель был переведен в одиночную камеру площадью 12 квадратных метров в Сеульском центре заключения после того, как в минувшие выходные суд выдал ордер на его официальный арест.
Другие страны
20 января 2025 г. 10:28
Президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Задержанный президент Юн Сок Ель был переведен в одиночную камеру площадью 12 квадратных метров в Сеульском центре заключения после того, как в минувшие выходные суд выдал ордер на его официальный арест.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на генкомиссар исправительной службы Кореи Син Ён Хэ.

"Юн Сок Ёль был переведен из камеры предварительного заключения для подозреваемых в отделение общего содержания, и я получил отчет о том, что он хорошо провел ночь", - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент ранним утром 19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке South Korean President moved to solitary cell at Seoul Detention Center
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti təkadamlıq kameraya köçürülüb

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi