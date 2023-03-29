Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег

Перуанская прокуратура начала расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и экс-главы государства Педро Кастильо по подозрению в отмывании денег и нарушениях при финансировании их предвыборной кампании.

Перуанская прокуратура начала расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и экс-главы государства Педро Кастильо по подозрению в отмывании денег и нарушениях при финансировании их предвыборной кампании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральная прокуратура республики.

"Предполагаемые преступления совершены во время предвыборной кампании [партии] "Свободное Перу" в 2021 году", - говорится в сообщении.

Кастильо и Болуарте, которая выдвигалась вместе с ним в качестве кандидата в вице-президенты, подозреваются в "запрещенном финансировании политических организаций, отмывании денег и создании преступного сообщества". Расследование было начато после дачи показаний помощника экс-главы государства Энри Шимабукуро, который утверждает, что оплачивал расходы членов партии "Свободное Перу".

Болуарте уже является фигурантом расследования о гибели протестующих в ходе антиправительственных протестов.