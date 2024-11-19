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Президента Парагвая отправили с саммита G20 в больницу

Президента Парагвая отправили с саммита G20 в больницу Президент Парагвая Сантьяго Пенья покинул проходящий в Рио-де-Жанейро саммит Группы двадцати (G20) в машине скорой помощи из-за боли в груди.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 06:53
Президента Парагвая отправили с саммита G20 в больницу

Президент Парагвая Сантьяго Пенья покинул проходящий в Рио-де-Жанейро саммит Группы двадцати (G20) в машине скорой помощи из-за боли в груди.

Как передает Report, об этом сообщила газета Ultima Hora.

По ее информации, глава государства пожаловался на боль в области сердца.

Согласно сведениям издания, перед госпитализацией Пенью осмотрела бригада врачей в Музее современного искусства, где проходит встреча на высшем уровне. Электрокардиография выявила аномалию, из-за чего было принято решение об отправке президента в частную больницу.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Бразилия пригласила на встречу более 40 стран.

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Версия на азербайджанском языке Paraqvay lideri “G20” sammitini təcili yardım maşını ilə tərk edib

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