Президента Парагвая отправили с саммита G20 в больницу

Президент Парагвая Сантьяго Пенья покинул проходящий в Рио-де-Жанейро саммит Группы двадцати (G20) в машине скорой помощи из-за боли в груди.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья покинул проходящий в Рио-де-Жанейро саммит Группы двадцати (G20) в машине скорой помощи из-за боли в груди.

Как передает Report , об этом сообщила газета Ultima Hora.

По ее информации, глава государства пожаловался на боль в области сердца.

Согласно сведениям издания, перед госпитализацией Пенью осмотрела бригада врачей в Музее современного искусства, где проходит встреча на высшем уровне. Электрокардиография выявила аномалию, из-за чего было принято решение об отправке президента в частную больницу.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Бразилия пригласила на встречу более 40 стран.