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Президента Кот-д'Ивуара переизбрали на третий срок

Президента Кот-д'Ивуара переизбрали на третий срок Согласно законам страны, избирательная комиссия должна в течение трех дней передать результаты в Конституционный совет, который должен их утвердить
Другие страны
3 ноября 2020 г. 10:28

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, избиравшийся на третий срок, победил на выборах главы государства, набрав 94,27% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные результаты независимой избирательной комиссии страны.

"Таким образом, Алассан Уаттара - избранный президент республики", - заявил глава независимой избирательной комиссии Куибер-Кулибали Ибрагим.

По данным избиркома, за независимого кандидата Куадио Конана Бертена проголосовали 1,99% избирателей. Еще два кандидата, которые ранее призывали к бойкоту выборов, - экс-президент страны Анри Конан Бедье и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н`Гессан – получили 1,66% и 0,99% голосов соответственно. Согласно законам страны, избирательная комиссия должна в течение трех дней передать результаты в Конституционный совет, который должен их утвердить.

Летом правящая партия страны "Объединение республиканцев" выдвинула Уаттару кандидатом на пост главы государства. Тогда президент страны, ранее заявлявший, что не будет баллотироваться на президентских выборах, сообщил, что примет предложение и будет претендовать на пост главы государства в третий раз. Ранее кандидатом от правящей партии на выборах президента страны был премьер-министр страны Амаду Гон Кулибали. В июле Кулибали скончался.

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