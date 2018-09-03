Президента Йемена доставили в больницу в США

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Законный лидер Йемена Абд-Раббу Мансур Хади в ночь на понедельник, 3 сентября, был доставлен в США, сообщает агентство Reuters, передает Report.

В Штатах Хади пройдёт лечение. Агентство отмечает, что проблемы с сердцем он испытывает с 2011 года. Хади пробудет в США до Генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября. Хади покинул столицу страны Сану, которую контролируют хуситы, и живёт в изгнании либо в Саудовской Аравии, либо на территориях Йемена, занятых саудовской коалицией.