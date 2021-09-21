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Президенту Бразилии пришлось есть на улице из-за отсутствия прививки

Президенту Бразилии пришлось есть на улице из-за отсутствия прививки Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 11:54
Президенту Бразилии пришлось есть на улице из-за отсутствия прививки

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки от COVID-19, передает Report cо ссылкой на Reuters.

Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для доступа в здание организации не обязательно иметь подтверждение о вакцинации, при этом в местах общественного питания Нью-Йорка находиться без сертификата о прививке запрещено.

Напомним, что 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 14 сентября. Неделя высокого уровня, главное мероприятие сессии, состоится с 21 по 27 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti peyvənd olunmadığından yeməyi küçədə yeyib
Версия на английском языке Brazilian president had to eat on street due to lack of vaccination

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