Президент Зимбабве прервал свой визит в ЮАР из-за смерти Мугабе

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва покинул южноафриканский Кейптаун раньше, чем было запланировано, в связи с гибелью его предшественника на посту главы государства Роберта Мугабе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил официальный представитель президента Джордж Чарамба, в ЮАР Э.Мнангагва прибыл 3 сентября, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме по делам Африки (World Economic Forum on Africa), который заканчивается в пятницу. Как ожидается, по прибытии в аэропорт Хараре президент страны сделает официальное заявление.

Напомним, что бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.