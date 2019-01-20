 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Зимбабве не поедет на форум в Давосе из-за протестов в стране

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в связи с охватившими африканскую страну протестами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Я возвращаюсь домой после продуктивной недели двусторонних торгово-инвестиционных встреч, - написал глава государства в воскресенье в Twitter. - Нашу страну компетентно представит в Давосе министр финансов Мтули Нкубе. Первоочередная задача состоит в том, чтобы в Зимбабве вернулось спокойствие, стабильность и работоспособность".

    14 января Мнангагва прибыл с трехдневным визитом в Россию в рамках международного турне. После посещения Белоруссии, Азербайджана и Казахстана президент планировал отправиться на форум, который состоится в Давосе 22-25 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi