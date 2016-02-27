Президент Зимбабве Мугабе назвал помощь Запада гнилой и грязной

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе в своей речи по поводу дня рождения обрушился с критикой на западные страны, оказывающие помощь его стране, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Мугабе заявил многотысячной толпе своих сторонников, что "гнилая, грязная помощь" может оставаться там, где она сейчас находится, если для условием для ее получения станет легализация в Зимбабве гей-браков.

Ни о каких предложениях Запада, увязывающих помощь Зимбабве с легализацией в стране гей-браков, официально не сообщалось.

92-летний Мугабе возглавляет страну с 1980 года. В 2015 году престарелый глава государства как минимум дважды попадал впросак, зачитывая с трибуны не ту речь.

На этот раз в своей речи Мугабе призвал сохранять единство внутри правящего Зимбабвийского африканского национального союза и одобрил действия тех, кто раскритиковал партийных активистов, заявивших о притязаниях его супруги Грейс на президентское кресло.

Он не стал называть имя своего возможного преемника. Ранее Мугабе пообещал оставаться на своем посту до самой смерти.

В стране началось политическое противостояние между сторонниками Грейс Мугабе, которая уже объявила о своем нежелании быть президентом, и вице-президента Эммерсона Мнангагвы.

Мугабе раскритиковали за пышное празднование своего дня рождения в то время, когда страна страдает от сильной засухи.

С октября прошлого года в Зимбабве наблюдается аномально сухая погода, более четверти населения страны испытывают недостаток продовольствия.

Засуха также стала причиной падежа скота в сельскохозяйственных районах страны.