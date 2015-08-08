Президент Железных дорог Латвии арестован по подозрению в крупной взятке

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент главной железнодорожной компании Латвии LDz Угис Магонис арестован по решению Рижского районного суда. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тысяч евро, информирует Report со ссылкой на РБК.

По данным латвийского издания Diena, Магонис получил около полумиллиона евро за заключение контракта с компанией Skinest, которой руководит миллионер Олег Осиновский. Следователи считают, что Латвия заплатила завышенную сумму за приобретение в соседней стране четырех подержанных локомотивов.

Сам Магонис был задержан накануне на латвийско-эстонской границе и помещен под стражу. Накануне на его рабочем месте в рижском офисе был проведен обыск.

Источник Diena в антикоррупционном ведомстве сообщил, что следователи располагают доказательствам получения Магонисом крупной взятки.

Компания Skinest, с которой заключила договор латвийская железнодорожная компания, занимается поставкой запчастей для локомотивов и сотрудничает в том числе и с российскими производителями.

По данным газеты «Ведомости», женой Магониса является гражданка России Анастасия Бакулина – заместитель генерального директора фирмы «Бизнес Диалог», организующей форумы для ОАО РЖД. Вместе супруги являются совладельцами российского железнодорожного оператора «Третья грузоперевозочная компания».