Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обозначил готовность увеличить военные расходы.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обозначил готовность увеличить военные расходы.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая 25 августа на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Я готов открыть новую страницу прагматичного альянса, который построен вокруг национальных интересов, вместе с президентом [США Дональдом] Трампом. Республика Корея возьмет на себя большую роль в обеспечении безопасности на Корейском полуострове", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления ведет CSIS.

"Во-первых, мы увеличим наши военные расходы, которые будут использованы, чтобы превратить южнокорейскую армию в "умную армию" для ведения войн будущего", - указал Ли Чжэ Мён.