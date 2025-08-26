О нас

Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы

Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обозначил готовность увеличить военные расходы.
Другие страны
26 августа 2025 г. 03:58
Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обозначил готовность увеличить военные расходы.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая 25 августа на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Я готов открыть новую страницу прагматичного альянса, который построен вокруг национальных интересов, вместе с президентом [США Дональдом] Трампом. Республика Корея возьмет на себя большую роль в обеспечении безопасности на Корейском полуострове", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления ведет CSIS.

"Во-первых, мы увеличим наши военные расходы, которые будут использованы, чтобы превратить южнокорейскую армию в "умную армию" для ведения войн будущего", - указал Ли Чжэ Мён.

Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib

