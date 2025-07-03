Президент Южной Кореи выступил за улучшение отношений с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, но признает, что пока это сложно сделать.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, но признает, что пока это сложно сделать.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Yonhap.

"Мы должны улучшить отношения с Северной Кореей на основе четкой координации с США", - заявил Ли Чжэ Мен.

По его мнению, "полное прекращение диалога - глупый поступок".

Президент Республики Корея признал, что существуют проблемы с возобновлением диалога с Севером. Однако он выразил надежду, что недавняя приостановка Сеулом пропагандистского вещания на границе с КНДР может помочь восстановлению отношений.

"Когда мы решили приостановить вещание по громкоговорителям на Северную Корею, я был обеспокоен тем, насколько быстро и как вообще они отреагируют. Но реакция Северной Кореи была очень быстрой и превзошла ожидания", - отметил Ли Чжэ Мен.

"Мы возобновим межкорейское общение и проложим путь к миру и сосуществованию на Корейском полуострове посредством диалога и сотрудничества", - добавил он.

Пхеньян 12 июня приостановил передачу пропаганды через громкоговорители в сторону Юга в районе границы между двумя странами.

Ранее такой же шаг для улучшения двусторонних отношений предпринял Сеул.