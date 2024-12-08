О нас

Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже

Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже Прокуратура Южной Кореи сообщила, что по факту введения военного положения в стране идет расследование двух уголовных дел – о мятеже и злоупотреблении властью.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 10:23
Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже

Прокуратура Южной Кореи сообщила, что по факту введения военного положения в стране идет расследование двух уголовных дел – о мятеже и злоупотреблении властью.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, президенту Юн Сок Ёлю по делу о мятеже присвоили статус подозреваемого.

"Если факты этого дела можно объяснить одной фразой, то чиновник злоупотребил своей властью и устроил бунт с целью нарушения конституции государства. Конечно, прокуроры ведут расследование", - сказал глава специального расследования по факту введения военного положения Пак Се Хён.

Напомним, что 3 декабря президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение для защиты от просеверокорейских сил. Парламент, несмотря на запрет на свою работу, проголосовал за отмену режима. Позднее лидер правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о "досрочном и упорядоченном уходе" президента Юн Сок Ёля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi