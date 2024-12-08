Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже

Прокуратура Южной Кореи сообщила, что по факту введения военного положения в стране идет расследование двух уголовных дел – о мятеже и злоупотреблении властью.

Прокуратура Южной Кореи сообщила, что по факту введения военного положения в стране идет расследование двух уголовных дел – о мятеже и злоупотреблении властью.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, президенту Юн Сок Ёлю по делу о мятеже присвоили статус подозреваемого.

"Если факты этого дела можно объяснить одной фразой, то чиновник злоупотребил своей властью и устроил бунт с целью нарушения конституции государства. Конечно, прокуроры ведут расследование", - сказал глава специального расследования по факту введения военного положения Пак Се Хён.

Напомним, что 3 декабря президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение для защиты от просеверокорейских сил. Парламент, несмотря на запрет на свою работу, проголосовал за отмену режима. Позднее лидер правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о "досрочном и упорядоченном уходе" президента Юн Сок Ёля.