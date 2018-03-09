Президент Южной Кореи: Предстоящие переговоры лидеров КНДР и США станут исторической вехой

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Южной Корея Мун Чжэ Ин назвал исторической вехой предстоящую встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь администрации главы государства Ким Ый Гём.

"Встреча лидеров КНДР и США станет исторической вехой, благодаря которой на Корейском полуострове воцарится мир", - выразил уверенность южнокорейский президент.

По его словам, в случае если переговоры состоятся, то будет положено начало полной денуклеаризации полуострова.

Он также поблагодарил политиков за их мужество и мудрость.

Отметим также, что глава МИД России Сергей Лавров также считает договоренность о встрече шагом в правильном направлении.

Напомним, что 5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном, в ходе которых официальный Пхеньян выразил готовность о начале проведения консультаций по нормализации отношений с Вашингтоном.

Наряду с этим президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.