Президент Южной Кореи предложила ввести второй президентский срок

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын-Хе высказалась в пользу конституционной реформы, которая позволила находиться на президентском посту два срока подряд, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам главы южнокорейского государства, конституция, ограничивающая президентские полномочия одним сроком, была полезна в период перехода к демократии, но сейчас устарела.

Говоря о конкретных мерах, президент сказала, что создаст правительственный комитет для изучения вопроса конституционной реформы. При этом представитель президента Южной Кореи, комментируя инициативу, заявил, что сама Пак Кын-Хе не сможет воспользоваться возможностью пойти на второй срок, даже если реформа будет проведена.