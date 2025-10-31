Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 06:52
    Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

    Система международной торговли, основанная на принципах свободного обращения товаров, сталкивается с неопределенностью.

    Как передает Report, об этом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

    "Мы сталкиваемся с довольно сложной ситуацией, мы находимся на важном перепутье. Систему свободной торговли ждет неопределенное будущее, конкуренция становится жестче", - сказал Ли Чжэ Мён, открывая встречу. Наблюдатели с интересом следят, будет ли включен пункт о свободной торговле в декларацию саммита АТЭС 2026 года.

    Ли Чжэ Мён также заявил о том, что искусственный интеллект и связанные с ним изменения представляют собой не только "беспрецедентный вызов", но и "исключительные новые возможности". "Сотрудничество и солидарность - единственное решение, которое позволит нам идти вперед", - считает президент Республики Корея. Он напомнил, что нынешний саммит проходит под лозунгом "Строительство устойчивого будущего: взаимосвязь, инновации, процветание".

    АТЭС торговля Ли Чжэ Мён Южная Корея
    Cənubi Koreya Prezidenti sərbəst ticarətin gələcəyini şübhə altına alıb

    Последние новости

    07:14

    Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мира

    Другие страны
    06:53

    В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:52

    Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

    Другие страны
    06:23

    Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протеста

    Другие страны
    05:44

    СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

    Другие страны
    05:17

    СМИ: Глава дипломатии ЕС потерпела поражение в борьбе за власть в ЕС

    Другие страны
    04:59

    В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

    В регионе
    04:25

    СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

    Другие страны
    03:46

    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Другие страны
    Лента новостей