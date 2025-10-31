Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

Система международной торговли, основанная на принципах свободного обращения товаров, сталкивается с неопределенностью.

Как передает Report, об этом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"Мы сталкиваемся с довольно сложной ситуацией, мы находимся на важном перепутье. Систему свободной торговли ждет неопределенное будущее, конкуренция становится жестче", - сказал Ли Чжэ Мён, открывая встречу. Наблюдатели с интересом следят, будет ли включен пункт о свободной торговле в декларацию саммита АТЭС 2026 года.

Ли Чжэ Мён также заявил о том, что искусственный интеллект и связанные с ним изменения представляют собой не только "беспрецедентный вызов", но и "исключительные новые возможности". "Сотрудничество и солидарность - единственное решение, которое позволит нам идти вперед", - считает президент Республики Корея. Он напомнил, что нынешний саммит проходит под лозунгом "Строительство устойчивого будущего: взаимосвязь, инновации, процветание".