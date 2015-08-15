​Президент Южной Кореи обрушилась с критикой на Японию и КНДР

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Глава южнокорейского государства Пак Кын Хе отметила 70-летие освобождения Кореи от японского колониального господства критикой Японии и КНДР, выступив в субботу с телеобращением к своему народу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Японскому правительству впредь следует завоевать доверие у соседних стран и международного сообщества, подтвердив последовательными и искренними действиями заявление о преемственности взглядов на историю прежних правительств", - сказала Пак Кын Хе.

Северной Корее президент Пак Кын Хе, которая является дочерью бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, предложила заняться решением проблем разобщенных семей в двух частях расколотого надвое Корейского полуострова. Она также высказалась за создание между Югом и Севером единой системы здравоохранения и предотвращения эпидемий, соединение железных дорог между двумя корейскими государствами, составление единого словаря корейского языка, развитие спортивных обменов.

В то же время она обвинила КНДР в "провокациях", несмотря на то что именно Южная Корея по всей протяженности демилитаризованной зоны между ними ведет подрывное вещание из громкоговорителей в рамках психологической войны против Пхеньяна. Ранее в тот же день северокорейское военное командование выступило с открытым предупреждением о том, что если психологическая война будет продолжена, использованные в ней технические средства будут уничтожены.

"Северная Корея должна избавиться от иллюзий того, что она сможет сохранить систему провокациями и угрозами", - сказала в телеобращении Пак Кын Хе. По её словам, южнокорейское правительство "будет твердо противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи".