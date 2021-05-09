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Президент Южного Судана распустил парламент

Президент Южного Судана распустил парламент Президент Южного Судана Салва Киир своим указом распустил парламент страны
Другие страны
9 мая 2021 г. 18:32
Президент Южного Судана распустил парламент
Салва Киир

Президент Южного Судана Салва Киир своим указом распустил парламент страны.

Как передает Report со ссылкой на британскую медиагруппу BBC, все основные партии и политические силы приветствовали этот шаг. Указ президента о роспуске парламента был зачитан по государственному телевидению Южного Судана.

Положение о формировании нового состава обеих палат парламента было включено в мирное соглашение, которое в сентябре 2018 года подписали Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар. Оно заложило основу для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта за счет включения оппозиции во все органы власти.

Согласно достигнутой договоренности, новый состав обеих палат парламента будет сформирован из депутатов, которых назначат политические партии. Большинство в нижней палате - Национальной законодательной ассамблее - зарезервировано за поддерживающей президента страны партией "Народно-освободительное движение Судана". Сторонники первого вице-президента Риека Машара получат четверть всех депутатских мест. Ожидается, что новый состав парламента Южного Судана будет сформирован на предстоящей неделе.

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