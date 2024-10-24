Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно

ЮАР призывает не допустить продолжительность конфликтов в мире путем устойчивого развития.

ЮАР призывает мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликтов в мире путем инклюзивного диалога.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса выступая на саммите БРИКС в формате "аутрич".

"Мы не можем допустить, чтобы конфликты в мире продолжались вечно. Необходимо создать условия для мира, поддержать страны в их стремлении к устойчивому развитию и независимой внешней политике",- заявил он.

Рамафоса также назвал действия Израиля в секторе Газе геноцидом, напомнив, что ЮАР обратилась в Международный суд ООН с призывом прекратить убийства мирных жителей анклава.

"Конфликт в Судане продолжается вот уже два года. Необходимо найти решение всем конфликтам в мире в соответствии с нормами международного права. ЮАР привержена урегулированию исключительно путем инклюзивного диалога", - сказал он.