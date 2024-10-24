О нас

Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно

Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно ЮАР призывает не допустить продолжительность конфликтов в мире путем устойчивого развития. 
Другие страны
24 октября 2024 г. 13:06
Президент ЮАР: Конфликты в мире не должны продолжаться вечно

ЮАР призывает мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликтов в мире путем инклюзивного диалога.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса выступая на саммите БРИКС в формате "аутрич".

"Мы не можем допустить, чтобы конфликты в мире продолжались вечно. Необходимо создать условия для мира, поддержать страны в их стремлении к устойчивому развитию и независимой внешней политике",- заявил он.

Рамафоса также назвал действия Израиля в секторе Газе геноцидом, напомнив, что ЮАР обратилась в Международный суд ООН с призывом прекратить убийства мирных жителей анклава.

"Конфликт в Судане продолжается вот уже два года. Необходимо найти решение всем конфликтам в мире в соответствии с нормами международного права. ЮАР привержена урегулированию исключительно путем инклюзивного диалога", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi