Президент ЮАР: Китай поможет создать Африканские силы быстрого реагирования на кризисы

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Китай поможет Африканскому союзу (АС) в создании собственных сил быстрого реагирования на кризисы, заявил президент ЮАР Джейкоб Зума после завершения визита в Пекин.

"Председатель (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай готов помогать АС в его миротворческих миссиях и предоставить ресурсы, в частности, для Африканских сил быстрого реагирования", - заявил он.

Ранее президент ЮАР обсуждал этот вопрос во время визита в Россию в конце августа. "Мы обсуждали сотрудничество в миротворческих миссиях, включая просьбу о поддержке Африканских сил быстрого реагирования на кризисы", - сказал он.

Глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане пояснила ТАСС, что инициированным Зумой силам понадобится поддержка стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). "Это может быть помощь в подготовке, материальная и финансовая поддержка. Могу точно сказать, что войска нам не нужны. У нас достаточно сил на континенте, чтобы справиться с задачей", - сказала она.

Политическое решение о создании сил быстрого реагирования было принято на саммите Африканского союза в прошлом году. На данный момент 11 стран континента изъявили желание делегировать свои войска, напоминает Report.