Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг ушел в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) принял ее.
Об этом Report передают со ссылкой вьетнамские СМИ.
"ЦК Компартии Вьетнама, который принимает основные государственные решения в стране, одобрил отставку Во Ван Тхыонга по личным мотивам", - говорится в сообщениях без каких-либо деталей.
Во Ван Тхыонг был назначен президентом Вьетнама около года назад. Его президентство было самым непродолжительным в новейшей истории страны.
Он также перестал быть членом политбюро и постоянным членом ЦК КПВ. После этого отставку президента также должно одобрить Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама.
Отмечается, что Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности.