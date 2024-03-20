О нас

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг ушел в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг ушел в отставку Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) принял ее.
Другие страны
20 марта 2024 г. 15:45
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг ушел в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) принял ее.

Об этом Report передают со ссылкой вьетнамские СМИ.

"ЦК Компартии Вьетнама, который принимает основные государственные решения в стране, одобрил отставку Во Ван Тхыонга по личным мотивам", - говорится в сообщениях без каких-либо деталей.

Во Ван Тхыонг был назначен президентом Вьетнама около года назад. Его президентство было самым непродолжительным в новейшей истории страны.

Он также перестал быть членом политбюро и постоянным членом ЦК КПВ. После этого отставку президента также должно одобрить Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама.

Отмечается, что Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vyetnam Prezidenti istefa verib

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi