Президент Венесуэлы требует от США уважения

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что в ходе недавней встречи в Бразилии с вице-президентом США Джо Байденом он потребовал, чтобы Соединенные Штаты уважали его страну.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Мадуро и Байден провели короткую встречу после церемонии инаугурации президента Бразилии Дилмы Русеф.

По словам президента Венесуэлы, США должны понять, что страны Латинской Америки научились уважать друг друга, несмотря на многочисленные различия между ними.

В декабре Вашингтон ввел санкции против представителей венесуэльских властей за нарушения прав человека в ходе подавления массовых антиправительственных протестов.