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Президент Венесуэлы снова призвал продолжать борьбу с колониализмом

Президент Венесуэлы снова призвал продолжать борьбу с колониализмом Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в субботу продолжать справедливую борьбу с колониализмом. Он выступал по случаю Дня индейского сопротивления 12 октября.
Другие страны
13 октября 2024 г. 02:29
Президент Венесуэлы снова призвал продолжать борьбу с колониализмом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в субботу продолжать справедливую борьбу с колониализмом. Он выступал по случаю Дня индейского сопротивления 12 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television,

"Империи являются приемниками колониализма, рабства, всех форм дискриминации, преступности", необходимо "продолжать сопротивление", заявил президент, обращаясь по телефонной связи к участникам многотысячного митинга в центре Каракаса.

"532 года назад (открытие Америки испанским путешественником Христофором Колумбом 12 октября 1492 года - ред.) началась интервенция и геноцид, и не следует отмечать Национальный день Испании, так как ультраправые и фашисты празднуют преступления, кровь и геноцид", - указал Мадуро. Президент сообщил, что "в европейских городах, США, Африке и Азии прошли манифестации солидарности с Венесуэлой, подняты знамена солидарности с народами Палестины, Ливана, Сирии, Ирана".

Тысячи венесуэльцев во главе с представителями индейских общин прошли в субботу маршем по улицам Каракаса. В марше приняли участие первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо и председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес, через сотовый телефон которого была установлена связь с Мадуро. О причинах удаленного формата выступления президента не сообщается.

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