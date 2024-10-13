Президент Венесуэлы снова призвал продолжать борьбу с колониализмом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в субботу продолжать справедливую борьбу с колониализмом. Он выступал по случаю Дня индейского сопротивления 12 октября.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в субботу продолжать справедливую борьбу с колониализмом. Он выступал по случаю Дня индейского сопротивления 12 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television ,

"Империи являются приемниками колониализма, рабства, всех форм дискриминации, преступности", необходимо "продолжать сопротивление", заявил президент, обращаясь по телефонной связи к участникам многотысячного митинга в центре Каракаса.

"532 года назад (открытие Америки испанским путешественником Христофором Колумбом 12 октября 1492 года - ред.) началась интервенция и геноцид, и не следует отмечать Национальный день Испании, так как ультраправые и фашисты празднуют преступления, кровь и геноцид", - указал Мадуро. Президент сообщил, что "в европейских городах, США, Африке и Азии прошли манифестации солидарности с Венесуэлой, подняты знамена солидарности с народами Палестины, Ливана, Сирии, Ирана".

Тысячи венесуэльцев во главе с представителями индейских общин прошли в субботу маршем по улицам Каракаса. В марше приняли участие первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо и председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес, через сотовый телефон которого была установлена связь с Мадуро. О причинах удаленного формата выступления президента не сообщается.