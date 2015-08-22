Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение на границе с Колумбией

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в нескольких приграничных с Колумбией муниципиях, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Таким образом он фактически продлил введенное ранее закрытие некоторых участков границы с Колумбией.

Глава государства выразил уверенность в том, что необходимо провести встречу между министрами иностранных дел Колумбии и Венесуэлы в ближайший понедельник или вторник, которая ранее была запланирована на 14 сентября. Он также обозначил возможность проведения встречи на высшем уровне с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом для обсуждения ситуации на приграничных территориях.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть часть границы с Колумбией на три дня после того, как в одном из приграничных районов были ранены трое военнослужащих. Пострадал также один из местных жителей. Нападение совершили двое неизвестных на мотоциклах, которые выстрелили военнослужащим в спину.