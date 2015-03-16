Президент Венесуэлы получил особые полномичия

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил право управлять страной собственными указами до конца года. Такое решение было одобрено Национальной ассамблеей страны, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Мадуро заявил о необходимости введения этих мер после того, как США одобрили новые санкции против венесуэльских чиновников.

Президент пояснял, что ему нужны дополнительные полномочия, чтобы предотвратить угрозы со стороны Вашингтона, который, по словам Мадуро, вмешивается во внутренние дела страны.

В то же время оппозиция заявляет, что Мадуро лишь использует эту ситуацию, чтобы укрепить свою власть и отвлечь внимание населения от серьезных экономических проблем, которые переживает Венесуэла.