Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 09:19
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 29 сентября вышел в краткосрочный трудовой отпуск.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в соцсети Telegram.
Последний раз президент уходил в краткосрочный отпуск 6 января 2025 года. До этого – с 26 июля по 5 августа, а еще раньше – с 22 по 29 апреля 2024 года.
