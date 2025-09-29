Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

    • 29 сентября, 2025
    • 09:19
    Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 29 сентября вышел в краткосрочный трудовой отпуск.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в соцсети Telegram.

    Последний раз президент уходил в краткосрочный отпуск 6 января 2025 года. До этого – с 26 июля по 5 августа, а еще раньше – с 22 по 29 апреля 2024 года.

