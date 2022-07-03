Президент Узбекистана вновь вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Нукус.
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По данным источников сейчас в Нукусе спокойно, на улице практически нет машин. Доступ к интернету по-прежнему ограничен. Мобильная связь работает.
Напомним, что волнения в республике произошли на фоне недовольства жителей предложенными поправками в Конституцию, предусматривавшими изменение статуса региона.
Начавшись с отдельных и коллективных видеообращений, недовольство жителей республики переросло в массовую демонстрацию в центре Нукуса 1 июля. Сообщается о погибших и раненых.
Шавкат Мирзиёев на совещании в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана заявил, что менять статьи Основного закона, касающиеся республики, не будут.
"Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена", - заявил он.
С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение. Оно введено сроком на один месяц.