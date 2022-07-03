О нас

Президент Узбекистана вновь вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана вновь вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Нукус.
Другие страны
3 июля 2022 г. 11:26
Президент Узбекистана вновь вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Нукус.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.uz, глава государства был в столице Каракалпакстана, где произошли массовые демонстрации, в субботу и вернулся ночью.

По данным источников сейчас в Нукусе спокойно, на улице практически нет машин. Доступ к интернету по-прежнему ограничен. Мобильная связь работает.

Напомним, что волнения в республике произошли на фоне недовольства жителей предложенными поправками в Конституцию, предусматривавшими изменение статуса региона.

Начавшись с отдельных и коллективных видеообращений, недовольство жителей республики переросло в массовую демонстрацию в центре Нукуса 1 июля. Сообщается о погибших и раненых.

Шавкат Мирзиёев на совещании в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана заявил, что менять статьи Основного закона, касающиеся республики, не будут.

"Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена", - заявил он.

С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение. Оно введено сроком на один месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev yenidən Nukusa gedib

Самое важное

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
2 июля 2022 г. 10:43
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi