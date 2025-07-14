Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей администрации.
Как передает Report, об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в соцсетях.
По его словам, Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".
Указом утверждена новая структура администрации президента Узбекистана. В результате в администрации и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы, оптимизированы дублирующие должности.
Согласно документу, в деятельности администрации определены пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре администрации введены пять должностей заместителей руководителя.
По отдельным направлениям учреждены должности представителей президента. Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций, на базе которого формируется Центр по производству национального контента.