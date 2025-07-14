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Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации

Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации
Другие страны
14 июля 2025 г. 15:08
Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей администрации.

Как передает Report, об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в соцсетях.

По его словам, Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".

Указом утверждена новая структура администрации президента Узбекистана. В результате в администрации и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы, оптимизированы дублирующие должности.

Согласно документу, в деятельности администрации определены пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре администрации введены пять должностей заместителей руководителя.

По отдельным направлениям учреждены должности представителей президента. Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций, на базе которого формируется Центр по производству национального контента.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti administrasiyasının yeni strukturunu təsdiqləyib

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