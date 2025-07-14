Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации

Президент Узбекистана утвердил новую структуру своей администрации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей администрации.

Как передает Report, об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в соцсетях.

По его словам, Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".

Указом утверждена новая структура администрации президента Узбекистана. В результате в администрации и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы, оптимизированы дублирующие должности.

Согласно документу, в деятельности администрации определены пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре администрации введены пять должностей заместителей руководителя.

По отдельным направлениям учреждены должности представителей президента. Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций, на базе которого формируется Центр по производству национального контента.