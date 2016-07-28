Президент Узбекистана провел заседание по ситуации на границе с Афганистаном

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов провел очередное заседание президенского Совета безопасности по ситуации на южных рубежах республики, в том числе на границе с Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-службы главы государства в четверг.

"На заседании, которое провел президент страны, председатель Совета безопасности Ислам Каримов, обсуждались вопросы обеспечения безопасности и нейтрализации вызовов и угроз на южных рубежах страны", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также было рассмотрено укрепление сотрудничества с соседними государствами региона по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В совещании приняли участие руководители правительства и соответствующих ведомств.