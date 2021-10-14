О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Узбекистана обозначил основные направления развития в рамках ЕАЭС

Президент Узбекистана обозначил основные направления развития в рамках ЕАЭС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.
Другие страны
14 октября 2021 г. 19:44
Президент Узбекистана обозначил основные направления развития в рамках ЕАЭС
Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.

По словам главы государства, несмотря на пандемию, товарооборот Узбекистана со странами организации увеличился на 30%. Республика не ограничивается формальной ролью наблюдателя, а активно реализует совместные проекты.

"Ведется работа по налаживанию сотрудничества с Евразийским банком развития, в рамках которого готовится совместные проекты в сфере возобновляемой энергетики, фармацевтики, машиностроения, электротехнической и химической промышленности", - подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что одной приоритетных задач стало наращивание торгово-экономических связей между странами членами-организации. Узбекский лидер предложил разработать дорожную карту по увеличению взаимной торговли и устранению существующих барьеров.

Еще одна сфера, обозначенная президентом Узбекистана – это создание межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации.

"Мы уже приступили к рассмотрению этих вопросов с представителями ЕАЭС в ходе промышленного форума и выставки Иннопром, состоявшейся в апреле этого года в Ташкенте. Теперь эти мероприятия будут проводиться на ежегодной основе в столице Узбекистана и трансформируются в площадку регионального значения Иннопром-Центральная Азия", - добавил он.

Кроме того, глава Узбекистана подчеркнул необходимость развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, обеспечения продовольственной безопасности, электронной торговли, а также борьбы с экологическими вызовами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Uzbek leader outlines key development directions within Russia-led EAEU

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
8 октября 2021 г. 12:30
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi