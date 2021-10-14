Президент Узбекистана обозначил основные направления развития в рамках ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.

По словам главы государства, несмотря на пандемию, товарооборот Узбекистана со странами организации увеличился на 30%. Республика не ограничивается формальной ролью наблюдателя, а активно реализует совместные проекты.

"Ведется работа по налаживанию сотрудничества с Евразийским банком развития, в рамках которого готовится совместные проекты в сфере возобновляемой энергетики, фармацевтики, машиностроения, электротехнической и химической промышленности", - подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что одной приоритетных задач стало наращивание торгово-экономических связей между странами членами-организации. Узбекский лидер предложил разработать дорожную карту по увеличению взаимной торговли и устранению существующих барьеров.

Еще одна сфера, обозначенная президентом Узбекистана – это создание межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации.

"Мы уже приступили к рассмотрению этих вопросов с представителями ЕАЭС в ходе промышленного форума и выставки Иннопром, состоявшейся в апреле этого года в Ташкенте. Теперь эти мероприятия будут проводиться на ежегодной основе в столице Узбекистана и трансформируются в площадку регионального значения Иннопром-Центральная Азия", - добавил он.

Кроме того, глава Узбекистана подчеркнул необходимость развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, обеспечения продовольственной безопасности, электронной торговли, а также борьбы с экологическими вызовами.