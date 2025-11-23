Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 22:20
    Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

    Киев тщательно работает над каждым пунктом и шагом к миру, чтобы война России против Украины завершилась правильно и больше никогда не повторилась.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написан на своей странице в соцсети Facobook.

    В. Зеленский отметил, что войну начала Россия, и именно она отказывается её завершить, полностью игнорируя человеческие потери с обеих сторон.

    Он подчеркнул, что главная цель Украины и её международных партнёров - остановить войну и не допустить ее очередного разгорания.

    Президент выразил благодарность Соединённым Штатам, лично президенту Дональду Трампу, а также европейским странам, G7 и G20 за помощь, включая поставки вооружений, которые спасают жизни украинцев. Зеленский подчеркнул, что важно сохранять международную поддержку, чтобы конфликт завершился справедливо и надолго.

    "Мы тщательно работаем над каждым пунктом и каждым шагом к миру. Всё должно пройти правильно - чтобы эта война действительно закончилась и больше никогда не повторилась. Спасибо всем, кто помогает!" - написал украинский лидер.

    Владимир Зеленский Украина российско-украинская война Женева мирный план Трампа
    Ukrayna Prezidenti: Ədalətli və davamlı sülhə can atırıq

    Последние новости

    23:40

    ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО

    Другие страны
    23:18

    Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    22:49

    "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    22:35
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим -ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    22:20

    Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    21:37

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    21:17

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:05

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    Лента новостей