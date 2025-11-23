Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

Киев тщательно работает над каждым пунктом и шагом к миру, чтобы война России против Украины завершилась правильно и больше никогда не повторилась.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написан на своей странице в соцсети Facobook.

В. Зеленский отметил, что войну начала Россия, и именно она отказывается её завершить, полностью игнорируя человеческие потери с обеих сторон.

Он подчеркнул, что главная цель Украины и её международных партнёров - остановить войну и не допустить ее очередного разгорания.

Президент выразил благодарность Соединённым Штатам, лично президенту Дональду Трампу, а также европейским странам, G7 и G20 за помощь, включая поставки вооружений, которые спасают жизни украинцев. Зеленский подчеркнул, что важно сохранять международную поддержку, чтобы конфликт завершился справедливо и надолго.

"Мы тщательно работаем над каждым пунктом и каждым шагом к миру. Всё должно пройти правильно - чтобы эта война действительно закончилась и больше никогда не повторилась. Спасибо всем, кто помогает!" - написал украинский лидер.