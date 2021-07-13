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Президент Украины выдвинул кандидата на пост главы МВД – ОБНОВЛЕНО

Президент Украины выдвинул кандидата на пост главы МВД – ОБНОВЛЕНО Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру на пост министра внутренних дел страны
Другие страны
13 июля 2021 г. 23:48
Президент Украины выдвинул кандидата на пост главы МВД – ОБНОВЛЕНО
Денис Монастырский

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру на пост министра внутренних дел страны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, представитель партии "Слуга народа" Денис Монастырский, который на данный момент является председателем парламентского комитета по деятельности правоохранительных органов, официально выдвинут в качестве кандидата на этот пост в Верховную Раду.

22:00

Назван кандидат на место ушедшего в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщили в Верховной Раде.

По информации, это представитель партии "Слуга народа" Денис Монастырский, который на данный момент является председателем парламентского комитета по деятельности правоохранительных органов.

Ожидается, что отставка Авакова и утверждение нового министра внутренних дел будут рассмотрены Верховной Радой 15 июля.

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