Зеленский: Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу.

"Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", - сказал он.

Кроме того, Зеленский анонсировал еще один обмен пленными: "Продолжается разговор с российской стороной по обменам - продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом".

Зеленский в очередной раз подтвердил готовность к переговорам с РФ на самом высоком уровне.

"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир - действительно длительный. Украина готова к такой встрече", - заявил он.