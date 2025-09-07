Президент Украины прокомментировал ночную атаку России

Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя ночную массированную атаку ВС РФ на Киев и ряд других городов и областей.

"С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси", - написал он.

По словам Зеленского, в Киеве разрушены жилые дома, десятки ранены, двое погибли: "Пока известно о гибели двух человек, один из них ребенок. Выражаю соболезнования всем близким и родственникам погибших. Всего только в столице десятки пострадавших...".

Кроме того, он напомнил, что повреждено здание Кабинета министров Украины - на верхних этажах начался пожар:

"Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы... Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов".