    Президент Украины прокомментировал ночную атаку России

    • 07 сентября, 2025
    • 12:31
    Президент Украины прокомментировал ночную атаку России

    Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя ночную массированную атаку ВС РФ на Киев и ряд других городов и областей.

    "С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси", - написал он.

    По словам Зеленского, в Киеве разрушены жилые дома, десятки ранены, двое погибли: "Пока известно о гибели двух человек, один из них ребенок. Выражаю соболезнования всем близким и родственникам погибших. Всего только в столице десятки пострадавших...".

    Кроме того, он напомнил, что повреждено здание Кабинета министров Украины - на верхних этажах начался пожар:

    "Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы... Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов".

    Ukrayna prezidenti Rusiyanın gecə hücumuna münasibət bildirib

