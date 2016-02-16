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    Президент Украины призвал генпрокурора и премьера уйти в отставку

    Порошенко заявил о необходимости тотального переформатирования правительства страны

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко призвал генпрокурора Виктора Шокина и премьер-министра Арсения Яценюка уйти в отставку. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в соответствующем обращении, размещенном на сайте президента Украины. 

    "К  сожалению, ГПУ не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора", - отмечается в заявлении.

    Порошенко также заявил о необходимости "тотального переформатирования" правительства страны.

    В то же время, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в Twitter, что Порошенко призвал премьер-министра Арсения Яценюка уйти в отставку "для восстановления доверия к власти".

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