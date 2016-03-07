Президент Украины посетит Турцию

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко посетит Турцию 9-10 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в рамках визита он намерен встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Ахметом Давутоглу.

"9-10 марта состоится официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику. Запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу и председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом", - сообщает пресс-служба администрации президента Украины в понедельник.

Кроме того, в рамках визита состоится заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Порошенко также планирует провести встречи с представителями деловых кругов страны.