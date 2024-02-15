О нас

Президент Украины подписал закон о легализации марихуаны

Президент Украины подписал закон о легализации марихуаны Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).
Другие страны
15 февраля 2024 г. 21:23
Президент Украины подписал закон о легализации марихуаны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

Как передает Report, соответствующая запись появилась на сайте украинского парламента.

"Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, подписан президентом", - говорится в карточке документа.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. Закон начнет действовать через шесть месяцев после его официального опубликования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi