​Президент Туркменистана выступил за постепенную отмену льгот для населения

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высказался за постепенную отмену социальных льгот для населения страны, так как они, по его словам, мешают проведению рыночных реформ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за пять месяцев этого года, глава государства отметил, что необходимо постепенно менять законы, принятые в первые годы независимости в целях облегчения жизни населения и предоставившие гражданам страны многочисленные льготы.

"Но сегодня уровень жизни нашего народа очень высок, и эти льготы создают трудности при переходе к рыночной экономике", - сказал глава государства.

Президент Туркменистана не уточнил, в какие сроки и какие льготы могут быть отменены.