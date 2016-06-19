 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Турции заявил о скором начале строительства турецкого авианосца

    Турция не может впасть в лень в обороне и в военных вопросах

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале производства турецкого авианосца. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по мнению Эрдогана, Турция сможет начать строить авианосец после того, как будет готов многофункциональный наступательный корабль-амфибия TGC Anatolia.

    "Нет препятствий для производства своего авианосца. Это возможно с этим решительным правительством. Турция не может впасть в лень в обороне и в военных вопросах", — цитирует газета Yeni Safak слова Эрдогана, сказанные во время посещения стамбульской судоверфи.

    Флот Турции состоит из более чем 20 фрегатов и корветов, половина которых являются боевыми судами, которые использовали американские и французские ВМС. Кроме этого, на вооружении Турции состоят 13 подводных лодок.



    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi