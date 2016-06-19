Президент Турции заявил о скором начале строительства турецкого авианосца

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале производства турецкого авианосца. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по мнению Эрдогана, Турция сможет начать строить авианосец после того, как будет готов многофункциональный наступательный корабль-амфибия TGC Anatolia.

"Нет препятствий для производства своего авианосца. Это возможно с этим решительным правительством. Турция не может впасть в лень в обороне и в военных вопросах", — цитирует газета Yeni Safak слова Эрдогана, сказанные во время посещения стамбульской судоверфи.