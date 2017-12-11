Президент Турции заявил, что намерен еще раз встретиться с Путиным в Сочи

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен еще раз встретиться в Сочи с российским коллегой для обсуждения сирийского урегулирования, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня также мы коснулись вопроса Сирии. Особенно мы коснулись решений, которые были приняты (ранее) на встрече в Сочи. Мы обсудили, что мы можем сделать после этого, и мы решили, что во второй раз вновь встретимся в Сочи для этого процесса, какие мы можем дополнительные шаги предпринять для продвижения политического процесса", — сказал Эрдоган по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С другой стороны, в качестве стран-гарантов астанинского процесса считаю, что мы внесем значительный вклад в переговоры в Женеве", — добавил он.