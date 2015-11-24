Президент Турции созвал заседание по безопасности

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал заседание по безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Turkiye Gazetesi.

Заседание состоится в президентском дворце в Анкаре. В нем примут участие премьер-министр Ахмет Давутоглу, ряд министров и глава Генштаба Турции.

Во вторник российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого самолета F-16, и упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.