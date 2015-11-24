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    Президент Турции созвал заседание по безопасности

    Заседание состоится в президентском дворце в Анкаре

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал заседание по безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Turkiye Gazetesi.

    Заседание состоится в президентском дворце в Анкаре. В нем примут участие премьер-министр Ахмет Давутоглу, ряд министров и глава Генштаба Турции.

    Во вторник российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого самолета F-16, и упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.

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