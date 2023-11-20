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Президент Турции совершит визит в Алжир

Президент Турции совершит визит в Алжир Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Алжир по приглашению президента Абдельмаджида Теббуна.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 16:21
Президент Турции совершит визит в Алжир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Алжир по приглашению президента Абдельмаджида Теббуна.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе визита будет обсужден вопрос укрепления турецко-алжирских отношений во всех сферах, в частности, экономических связей. Также будет обсуждаться ситуация в Газе.

Посол Турции в Алжире Мухаммет Муджахид Кючюлйылмаз заявил о том, что не исключается продление срока действия соглашения между государственной нефтегазовой компанией Алжира Sonatrach и турецкой BOTAŞ.

По его словам, существует большой потенциал для развития связей в экономической сфере. Инвестиции Турции в экономику Алжира уже превысили 6 млрд долларов.

"Товарооборот между Турцией и Алжиром в 2022 году составил 5,3 млрд долларов. Надеемся, что по итогам 2023 года показатель превысит 6 млрд долларов", - сказал он, отметив, что президенты двух стран поставили цель перед соответствующими структурами о доведении объема товарооборота до 10 млрд долларов.

С этой целью готовятся документы о стимулировании взаимных инвестиций, преференциальной торговле.

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