Президент Турции принял делегацию ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял официальных представителей палестинского движения ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре официальных представителей палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Отмечается, что Эрдоган встретился с делегацией во главе с председателем Совета шуры (консультативного органа) ХАМАС Мухаммедом Дервишем во Дворце президента.

Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын.

Дополнительных пояснений о повестке этих контактов канцелярия не предоставила.