    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 09:44
    Президент Туниса Каис Саид вызвал посла ЕС Джузеппе Перроне, обвинил его в нарушении дипломатических правил.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "Саид выразил решительный протест в связи с несоблюдением послом ЕС дипломатического протокола и действиями дипломата", - говорится в заявлении администрации президента в среду.

    Также отмечается, что инцидент стал очередным свидетельством ухудшения отношений между Тунисом и его международными партнерами, обеспокоенными давлением властей на гражданское общество и оппозицию.

    Встреча Перроне с лидером Тунисского всеобщего союза труда (UGTT) Нуреддином Табуби состоялась в понедельник. Европейский дипломат подчеркнул значимость профсоюза и отметил необходимость дальнейшего сотрудничества ЕС с тунисским гражданским обществом. Проведение такой встречи не понравилось властям Туниса.

    Отметим, что в 2025 году наблюдается рост конфронтации между правительством и профсоюзом из-за разногласий, касающихся социально-экономического развития страны.

    Президент Туниса обвинил посла ЕС в нарушении дипломатических правил

