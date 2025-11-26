Президент Туниса обвинил посла ЕС в нарушении дипломатических правил

Президент Туниса Каис Саид вызвал посла ЕС Джузеппе Перроне, обвинил его в нарушении дипломатических правил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Саид выразил решительный протест в связи с несоблюдением послом ЕС дипломатического протокола и действиями дипломата", - говорится в заявлении администрации президента в среду.

Также отмечается, что инцидент стал очередным свидетельством ухудшения отношений между Тунисом и его международными партнерами, обеспокоенными давлением властей на гражданское общество и оппозицию.

Встреча Перроне с лидером Тунисского всеобщего союза труда (UGTT) Нуреддином Табуби состоялась в понедельник. Европейский дипломат подчеркнул значимость профсоюза и отметил необходимость дальнейшего сотрудничества ЕС с тунисским гражданским обществом. Проведение такой встречи не понравилось властям Туниса.

Отметим, что в 2025 году наблюдается рост конфронтации между правительством и профсоюзом из-за разногласий, касающихся социально-экономического развития страны.