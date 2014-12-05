Президент США зажег огни на рождественской елке перед Белым домом

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг зажег огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом. По традиции, вместе с ним в церемонии приняла участие его семья - первая леди Мишель Обама и их дочери Малия и Саша.

Перед началом церемонии перед собравшимися певица Патти ЛаБелль исполнила песню под названием "Лучшее время года". Честь вести праздник в этом году выпала известному оскароносному актеру Тому Хэнксу и его жене - актрисе и певице Рите Уилсон. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты. По словам Хэнкса, каждый из них за раз может сделать 140 отжиманий от пола.

Первая чета страны не заставила себя ждать - Обама с семьей вышел на сцену практически сразу. Он также не стал произносить длинных речей. "Начнем отсчет с пяти....пять, четыре, три, два, один!" - сказал президент, после чего на елке зажглись зеленые и красные огни. После этого на Эллипсе начался концерт, гостей развлекают известные эстрадные исполнители.

Традиция зажигать огни на главной рождественской елке страны у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась. Нынешняя церемония стала 92-й.