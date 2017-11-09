Президент США заявил председателю КНР о решаемости проблемы КНДР

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на встрече в Пекине заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что проблему КНДР можно решить, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Китайский лидер, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона "касаются мира, стабильности и развития во всем мире". "Для Китая и США единственным верным выбором остается кооперация", - добавил он.

Си Цзиньпин также сообщил, что обсудил с Трампом усиление координации по Афганистану и Корейскому полуострову и договорился "стимулировать развитие китайско-американских отношений".

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, американский президент призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием. Ранее в тот же день выступая в южнокорейском парламенте он заявил, что "настало время силы" и "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны.