Президент США выступил в защиту мирных протестов против расизма в стране

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступил в защиту мирных протестов против расизма в стране. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Думаю, пока они носят мирный характер, они необходимы", - заявил Б.Обама. Вместе с тем, президент подчеркнул, что когда протесты перерастают в акты насилия, они становятся "контрпродуктивными".

"Я, как президент, рассматриваю эту проблему как одну из наиболее важных. Америка процветает тогда, когда каждый ощущает, что к нему относятся справедливо, когда все имеют равные права", - подчеркнул президент США.

Выступление президента прозвучало на фоне массовых акций протеста во многих городах США против произвола полицейских в отношении цветного населения. Они вспыхнули после того, как жюри присяжных в городе Фергюсоне (штат Миссури) и Нью-Йорке оправдало убийство полицейскими двух безоружных афроамериканцев. Это воспринято в стране как проявление расизма.