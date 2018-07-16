Президент США: Встреча с Путиным переломный момент в наших отношениях

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Сегодняшняя встреча с Владимиром Путиным переломный момент в наших отношениях.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой в Хельсинки.

"Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса, но мы первый шаг сделали к лучшему будущему— будущему, в котором будет прочный диалог", - сказал Трамп на пресс-конференции с В. Путиным.