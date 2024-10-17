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Президент США в Берлине проведет встречу с лидерами ФРГ, Франции и Британии

Президент США в Берлине проведет встречу с лидерами ФРГ, Франции и Британии Президент США Джо Байден в пятницу в Берлине обсудит Украину и Ближний Восток с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Другие страны
17 октября 2024 г. 23:15
Президент США в Берлине проведет встречу с лидерами ФРГ, Франции и Британии

Президент США Джо Байден в пятницу в Берлине обсудит Украину и Ближний Восток с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Report, об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

"У него будет возможность встретиться с премьер-министром Великобритании и президентом Франции. Встреча лидеров Германии, Франции, Великобритании и США будет сфокусирована на двух вопросах: война в Украине... и развитие событий на Ближнем Востоке", - заявил он.

Ранее о возможной встрече лидеров сообщали американские СМИ.

Отметим, что четыре политика изначально планировали встретиться 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил зарубежную поездку из-за урагана "Милтон".

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